تحرير 53 محضرا لمنشآت غذائية وصناعية بالشرقية لعدم استيفاء الاشتراطات البيئة

الشرقية- إيمان مهنى

حررت إدارة شؤون البيئة بالديوان العام بمحافظة الشرقية، 53 محضرا للمنشأت الغذائية والصناعية، لعدم استيفاء إشتراطات البيئة، خلال حملة تفتيش مفأجاة على 20 منشأة، وإجراء المعاينات الخاصة لعدد (2) موقع جديدين لإنشاء محطات المحمول بمركز منيا القمح.

وأوضح ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام بمحافظة الشرقية، أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل ومديرية التموين للتفتيش على (20) منشأة غذائية بمراكز (الزقازيق - أبو حماد - الإبراهيمية - حي أول الزقازيق - حي ثاني الزقازيق) ،وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلاً عن قيام لجنة فحص وتقييم إنشاء محطات المحمول بإدارة شئون البيئة بالديوان العام بإجراء المعاينات الخاصة لعدد (2) مواقع جديدة لإنشاء محطات المحمول بمركز منيا القمح وتمت الموافقة وإعطاء التصاريح الإبتدائية لهما، حيث تم إستصدار التصاريح الخاصة لإقامة هذه المحطات بعد إستيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية بمعرفة لجان شئون البيئة وتقديم شهادات القياس الخاصة بتلك المحطات للتأكد من مطابقتها لإشتراطات البروتوكول الموقع بين( وزارة الإتصالات - وزارة الصحة والسكان - وزارة البيئة).

بالإضافة لقيام لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات بإدارة شؤون البيئة بفحص (52) نموذج تقييم أثر بيئى لطلبات إنشاء مشروعات جديدة وتمت الموافقة عليها كلها بعد التأكد من توفر الإشتراطات البيئية والصحية.

وقامت لجنة القياسات البيئية بإدارة شؤون البيئة بإعداد السجل البيئي لـ (1) منشأة وإجراء القياسات البيئية لعدد (1) منشأة ، لشركة أعلاف للتأكد من عدم وجود تأثير ضار لنشاط هذه المنشآت على البيئة.

كما قامت لجنة التفتيش على محطات تموين السيارات ومتاجر غيار الزيوت بالتفتيش على (3) محطات تموين سيارات وتغيير زيت بمركز أبوحماد .

وأسفر التفتيش على تحرير (41) محضر للمنشأت الغذائية والصناعية ما بين (نظافة - سلامة وصحة مهنية – محاضر بيئة - عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة – محاضر جنح صحية - عدم التخلص الآمن من المخلفات ) ، وتحرير (12 ) محضر جنح بيئية لعدم استيفاء إشتراطات البيئة وبيانها كالتالى:

تحرير محاضر جنح بيئية بمركز أبوحماد بأرقام (974 ،975 ، 976 ، 977 ، 978 ،979 ،980) جنح مركز أبوحماد لسنة 2024.

تحرير محاضر جنح بيئية بحى ثان الزقازيق بأرقام (8601 ،8062 ، 7318 ، 7319 ، 7320) جنح ثان الزقازيق لسنة 2024.