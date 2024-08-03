اليوم السابع
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بدء تركيب مجارى الأمطار والرشح "الجريلات" بنفق الثلاثينى بمدينة الإسماعيلية

السبت، 03 أغسطس 2024 05:22 م
بدء تركيب مجارى الأمطار والرشح "الجريلات" بنفق الثلاثينى بمدينة الإسماعيلية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وإيماءً لشكوى مواطني الإسماعيلية بسبب مجاري الأمطار والرشح "الجريلات" بنفق الثلاثيني بنطاق حي أول وحي ثان مدينة الإسماعيلية.

بدأت اليوم مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، بالتعاون مع مركز ومدينة الإسماعيلية، تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لتركيب مجاري الأمطار و الرشح "الجريللات" بنفق الثلاثيني"مخرج النفق جهة سوق الجمعة" لمنع حوادث سقوط السيارات والحفاظ على أرواح المواطنين، على أن تنتهي الأعمال خلال شهر.

وتناشد محافظة الإسماعيلية المواطنين وقائدي السيارات، التخفيف من السرعة أثناء القيادة داخل نفق الثلاثيني، لحين الانتهاء من الأعمال.







الاسماعيلية

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