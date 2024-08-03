العلمين الجديدة.. حكاية أول مدينة مليونية فى الساحل الشمالى.. فيديو

مدينة العلمين الجديدة من المشروعات القومية العملاقة على أرض مصر ضمن خطة تطوير وتنمية الساحل الشمالى الغربى لمصر وتوفير مزيد من فرص العمل من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية وسياحية واقتصادية جديدة.

مدينة العلمين الجديدة تعتبر أول مدينة مليونية فى الساحل الشمالى وتتشابه المدينة مع العاصمة الإدارية الجديدة فى ضخامة المشروعات العالمية التى ستُقام عليها بأفضل المدن السياحية فى مصر حيث تضم مراكز تجارية عالمية وأبراجا سكنية وسياحية.تقع المدينة على ساحل البحر المتوسط شرق مطار العلمين بحوالى 35 كم على مساحة 48 ألف فدان وجار حاليا الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة على مساحة 14 ألف فدان المكونة من 18 برجا شاطئيا بعدد 6032 وحدة و10 أبراج، جار البدء فى تنفيذها وعمارات الداون تاون والحى اللاتينى وكمبوند 700 فدان وغيرها.

تنقسم المدينة إلى قطاعات سياحية وتاريخية وسكنية إذ تقع الشريحة السياحية الاستثمارية على ساحل البحر المتوسط والشريحة الاستثمارية جنوب طريق إسكندرية مطروح الدولى والشريحة التاريخية والأثرية بمقابر العلمين.

