السجن لأربع تونسيات جمعن توقيعات لمرشح للرئاسة مقابل المال

وكالات

أدانت محكمة تونسية 4 نساء، بتهمة جمع توقيعات لصالح مرشح للرئاسة في مقابل المال.

أفاد بهذا الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة علاء الدين العوّادي في ختام الجلسة المنعقدة أول أمس الأربعاء إثر صدور حكم جزائي حضوري يقضي بسجن 3 نساء لمدة عامين، وحكم رابع غيابيا بالسجن لمدة 4 سنوات بحق امرأة رابعة فرت من وجه العدالة.

ويقضي الحكم في حق المتهمات بالسجن مع النفاذ والحرمان من حق الانتخاب لمدة 10 سنوات، بعد ادانتهن بتهمة جمع التوقيعات مقابل تقديم عطايا مالية لصالح أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية.

وأذنت النيابة العمومية بفتح محضر في قضية تقديم عطايا نقدية قصد التأثير على الناخبين، ضد النساء الأربع، وقد ذكرن في محضر التحقيق أنهن تلقين وعودا بالتشغيل بمساعدة الجهة التي عملن لصالحها.