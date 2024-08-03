الرئيس الموريتانى يعين رئيس ديوانه ولد أجاى رئيسا للحكومة

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أعلنت رئاسة الجمهورية الموريتانية تعيين المختار ولد أجاى رئيسا جديدا للحكومة ليحل مكان ولد بلال الذى قدم استقالة حكومته فى وقت سابق.

وقالت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية اليوم السبت، إنه "بموجب مرسوم صادر عن الرئيس الغزوانى جرى تعيين المختار ولد أجاى وزيرا أول (رئيسا للحكومة)".

وقدم رئيس الحكومة السابق ولد بلال استقالة حكومته أمس الجمعة للغزوانى بعد ساعات من تنصيبه رئيسا للبلاد لولاية ثانية مدتها 5 سنوات.

وأدى الرئيس المنتخب، محمد ولد الشيخ الغزواني، يوم الخميس بالمركز الدولى للمؤتمرات "المرابطون" فى نواكشوط، اليمين الدستورية، بصفته رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية لولاية جديدة تدوم خمس سنوات.

وفاز الغزوانى فى الانتخابات الرئاسية التى أجريت يوم 29 يونيو الماضى بنسبة 56%، وتعهد فى كلمة له خلال حفل تنصيبه بـ"شن حرب على الفساد، وتهدئة سياسية" خلال ولايته الرئاسية الثانية.

هذا وقد شغل ولد أجاى العديد من المناصب الحكومية، حيث كان آخرها منصب مدير ديوان الرئاسة.