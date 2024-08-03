الخطوط الكويتية تعلق جميع رحلاتها من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، وقف جميع الرحالات من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت، بداية من يوم الإثنين المقبل.

وقالت في بيان في بيان السبت: "تعلن الخطوط الجوية الكويتية عن تشغيل آخر رحلاتها من بيروت إلى الكويت في يوم الأحد، وذلك للمسافرين الراغبين بالعودة حيث سيتم البدء بقبول الركاب قبل موعد اقلاع الرحلة بأربع ساعات أو التعديل على مواعيد الحجز من خلال قنوات حجوزات التذاكر التابعة للخطوط الجوية الكويتية والموضحة".

يأتي هذا في الوقت الذي تتصاعد فيها التوترات العسكرية بين قوات الاحتلال الإسرائيلية، وحزب الله اللبناني، بعد أن قام الأول بعملية اغتيال لقيادى في الحزب بغارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت.