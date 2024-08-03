الجيش الأمريكى يرسل أسراب مقاتلات وسفن إلى الشرق الأوسط

وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الجمعة، إن الجيش سينشر أسراب مقاتلات وسفن حربية إضافية في الشرق الأوسط.

يأتي ذلك في إطار سعي الولايات المتحدة لتعزيز الدفاعات في أعقاب تهديدات من إيران وحزب الله وحركة حماس المتحالفتين معها.

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن البنتاجون تواصله مع إسرائيل بشأن وضع القوات التابعة للولايات المتحدة بالمنطقة.

وقال البنتاجون إن وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن أطلع إسرائيل على التغييرات الجارية والمستقبلية في القوات الأميركية بمنطقة الشرق الأوسط، رغم أنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن القدرات الدفاعية المتوقع نشرها.

وذكرت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينغ، للصحفيين بعد مكالمة هاتفية بين أوستن ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت: "أبلغ أوستن الوزير بإجراءات إضافية تشمل تغييرات في وضع القوة الدفاعية الحالية والمستقبلية والتي ستتخذها الوزارة لدعم دفاع إسرائيل".

وأضافت سينغ أن هذه الخطوة قد تشمل نشر قوات إضافية في المنطقة، لكن أوستن لم يتخذ قرارا بعد.