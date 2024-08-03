استمرار تشجير ونظافة مسار رحلة العائلة المقدسة بمركز أسيوط وحى غرب

أسيوط - هيثم البدرى

وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بتكثيف أعمال التشجير وزراعة ونظافة الشوارع والميادين الرئيسية بالمراكز والأحياء والعمل على تخفيف الأثار السلبية للتغيرات المناخية وتحسين نوعية الهواء بتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وتوفير بيئة نظيفة.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم مواصلة تنفيذ أعمال نظافة ورفع مخلفات وإزالة الأتربة الموجودة على جانبى الطريق وتشجير منطقة مسار رحلة العائلة المقدسة من الأربعين بحى غرب إلى سكة قطار درنكة بمركز أسيوط لإعطاء منظر جمالى بالمسار السياحى وذلك بالتعاون بين إدارة البيئة بالمحافظة بقيادة عنتر محمود مدير الإدارة وإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة برئاسة المهندس رجب محمود مدير الإدارة ورئاسة الوحدة المحلية لحى غرب بقيادة الأستاذ عيون إبراهيم رئيس الحى ورئاسة الوحدة المحلية لمركز أسيوط بقيادة العميد عبدالرحمن عامر رئيس المركز.