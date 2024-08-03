اليوم السابع
Ads
الأحد، 04 أغسطس 2024 12:42 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

إعلام إسرائيلي: الشرطة تعتقل 3 محتجين فى مظاهرة تل أبيب

السبت، 03 أغسطس 2024 11:08 م
إعلام إسرائيلي: الشرطة تعتقل 3 محتجين فى مظاهرة تل أبيب تل ابيب
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الشرطة تعتقل 3 محتجين في مظاهرة تل أبيب المطالبة بإبرام صفقة لتبادل المحتجزين وإسقاط حكومة نتنياهو

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.
ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.
ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
 







غزة

قطاع غزة

القاهرة الإخبارية

اخبار قطاع غزة

قطاع غزه

غزة الان

فلسطين

الاحتلال

إسرائيل

اخبار إسرائيل

حرب غزة

العدوان على غزة

ايران

ايران اسرائيل

اسرائيل اليوم

فلسطين

اخبار

اخبار اسرائيل

إسرائيل

حرب اسرائيل

منتخب اسرائيل

اسرائيل وايران

اسرائيل الان

علم اسرائيل

رئيس اسرائيل

حزب الله

خريطة اسرائيل

بنات اسرائيل

حماس

منتخب إسرائيل الاولمبي

غزة

عدد سكان اسرائيل

ايران واسرائيل

آخر اخبار اسرائيل

تل أبيب




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة