أمطار غزيرة على منطقة قسطل جنوب مصر.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

شهدت منطقة قسطل على الحدود المصرية السودانية أقصى جنوب أسوان، تساقط أمطار غزيرة فى طقس متقلب يضرب جنوب البلاد منذ الأمس.

وتشهد محافظة أسوان، أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول فى بعض المناطق يصحاب ذلك تجمع كثيف للسحب وارتفاع فى نسبة الرطوبة تصل إلى 29%، وسجلت درجات الحرارة اليوم فى محافظة أسوان العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 32 درجة مئوية.

وأعطى اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان توجيهاته لكافة الجهات المعنية برفع درجة الإستعداد القصوى بمختلف المواقع الخدمية تحسباً لسوء الأحوال الجوية وتقلبات الطقس ، وخاصة فى ظل وجود بعض السحب والغيوم المتقطعة ، وسقوط للأمطار الخفيفة على بعض المناطق السكنية.

وكلف المحافظ، بأن يتم بالتوازى رصد أى تغيرات لسرعة التعامل مع أى تداعيات لحظة بلحظة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة ، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن حيث أن الأجواء الحالية لم تؤثر على الحركة المرورية ، فالوضع مستقر والحركة منتظمة على الطرق السريعة ، وكذا بالنسبة للملاحة النهرية والجوية .



امطار تتساقط على قسطل (1)



امطار تتساقط على قسطل (2)



أمطار غزيرة تتساقط على منطقة قسطل (1)



أمطار غزيرة تتساقط على منطقة قسطل (2)



سقوط أمطار غزيرة (1)