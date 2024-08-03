أكبر الأحزاب النمساوية تطلق حملاتها الانتخابية قبل الانتخابات البرلمانية سبتمبر المقبل

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أطلق هربرت كيكل رئيس حزب الحرية اليمينى النمساوى، والذى يتصدر استطلاعات الرأى العام، الحملة الانتخابية للحزب لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة فى 29 سبتمبر المقبل من مدينة جراتس، كما أطلق كارل نيهمر المستشار النمساوى ورئيس حزب الشعب حملته الانتخابية فى ولاية النمسا السفلى.



وقالت مصادر حزبية، اليوم /السبت/، "إن جميع الأحزاب مشغولة بالفعل بهذا الأمر، وبعضها يقوم بجولات بالفعل فى جميع أنحاء البلاد، ولكن فى منتصف الصيف لا تريد بعض الأحزاب "إزعاج الناس بالحملات الانتخابية"، إلا أنه من المقرر أن يتغير ذلك تدريجياً وجذرياً فى الأيام والأسابيع المقبلة".



يشار إلى أن معظم استطلاعات الرأى العام تؤكد أن حزب الحرية سيفوز بأغلبية قوية فى انتخابات المجلس الوطنى "البرلمان" بنسبة تتجاوز 30 بالمائة.. فيما من المرجح أن تكون الحملات الانتخابية المكثفة قبيل الانتخابات مباشرة صعبة من أجل تعبئة الناخبين للمشاركة.