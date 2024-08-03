أكاديمية مصر للطيران للتدريب تحصل على شهادة ISO لنظام إدارة المؤسسات التعليمية

كتب محمود عبد الغني

حصلت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، ولأول مرة على شهادة (ISO 21001:2018) لنظام إدارة المؤسسات التعليمية، يأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطيران باتباع المعايير الدولية في مجالات النقل الجوي المختلفة، واستمرارا لنجاحات الأكاديمية في الحصول على الشهادات الدولية الجديدة.

وتهدف هذه المواصفة إلى تعزيز فعالية المؤسسات التعليمية وضمان جودة التعليم والخدمات المقدمة من خلال التركيز على تلبية احتياجات المتعلمين وأصحاب المصلحة، وتعد أكاديمية مصر للطيران للتدريب من أولى المؤسسات في مصر والشرق الأوسط حصولاً على هذه المواصفة.

كما قامت شركة (SGS) بتجديد اعتماد أكاديمية مصر للطيران للتدريب لشهادات الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية (ISO 14001:2015)-(45001:2018) -(ISO 9001:2015) وبذلك يكون إضافة شهادة (ISO 21001:2018) لنظام إدارة المؤسسات التعليمية إضافة فعالة لكونها متعلقة بالنشاط الرئيسي للأكاديمية.

شهادة ISO (2)



شهادة ISO (3)