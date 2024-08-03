أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة دمنهور تطلق فعاليات البرنامج التدريبي للابتكار غدًا

تنظم أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، فعاليات البرنامج التدريبي للابتكار وريادة الأعمال للعام الجامعي 2024-2025، وذلك غدًا الأحد الموافق 4 أغسطس بمقر كلية التجارة، تمهيدا لإطلاق مسابقة طلاب من أجل مصر للابتكار وريادة الأعمال.



يهدف البرنامج التدريبي إلى تأهيل الطلاب المشاركين الذين يرغبون في تطوير أفكارهم إلى نماذج عمل حقيقية وإنشاء شركات ناشئة، ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال و العمل الحر.



تفاصيل البرنامج

وخلال الفترة الزمنية للمعسكر التدريبي سيخوض الطلاب تجربة رائعة لفهم أوسع وأعمق لثقافة الابتكار وريادة الأعمال وكيفية ايجاد الأفكار والحلول المبتكرة للمشكلات المجتمعية المختلفة وكيفية تحويل هذه الأفكار لمشاريع قابلة للتطبيق والمنافسة وذلك عن طريق تأهيلهم من خلال محاضرات وورش عمل تشمل عدة محاور تضمن "مهارات القيادة وأخلاقيات العمل، مهارات حل المشكلات والتكيف، التحقق من صحة الفكرة، مخطط نموذج العمل التجاري، التسويق والمعاملات طالتجارية، عرض تقديمي للفكرة، المصطلحات التجارية، LINKEDIN"، ويحاضر بها نخبة من المدربين و الخبراء في مجال الإبتكار وريادة الأعمال.

ومن المقرر أن يفيد البرنامج التدريبي عدد كبير من الطلاب من مختلف كليات جامعة دمنهور ما بين جميع التخصصات العلمية والنظرية، وسيقوم المتدربين المجتازين للبرنامج في المرحلة الأولى بتكوين فرق طلابية لتدريب الطلاب كل في كليته على ثقافة الابتكار وريادة الأعمال والعمل الحر.

جدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتي ﻓﻲ إطار اهتمام الجامعة بدعم الابتكار ورﯾﺎدة الأعمال وقرار الأستاذ الدكتور / إلهامي ترابيس- رئيس الجامعة بإطلاق عام ٢٠٢٤ ـ ٢٠٢٥ عاما للابتكار وريادة الأعمال بجامعة دمنهور، استكمالا للدور الفعال الذي تقوم به الجامعة ﻣن ﺧﻼل رﻋﺎﯾﺔ ودﻋم اﻟﻧﺷﺎط الطلابي.