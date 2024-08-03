أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد تحذر: أمطار قد تصل للسيول على حلايب وشلاتين وأسوان

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

السكة الحديد تنفى غلق موقع حجز تذاكر القطارات

«100 يوم صحة» تقدم أكثر من مليون و500 ألف خدمة مجانية فى أول أيام الحملة

رئيس هيئة الرعاية الصحية يزور محافظة الأقصر للاطمئنان على سير العمل

أسامة الأزهرى يشارك فى المؤتمر الدولى التاسع لوزراء الأوقاف بمكة المكرمة

الصحة: بدء اللجان المشتركة مع التضامن لإنهاء الكشف الطبي والتقييم الوظيفي

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن على متنها 60850 طن بضائع

وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية

التعليم العالى وبنك المعرفة المصرى يزور اتحاد الجامعات العربية بالأردن

وزير الصحة يبحث مع سفير تنزانيا التعاون فى دعم القطاع الصحى لبلاده