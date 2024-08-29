12 معلومة عن أول مجمع صناعى صديق للبيئة فى مصر بمدينة العلمين الجديدة

كتبت منال العيسوي

شهدت مدينة العلمين الجديدة اليوم الخميس، وضع حجر الأساس للمجمع الصناعي الأخضر الأول، ضمن مجموعة المشروعات الخضراء التى تدعمها الدولة وخطة مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والانتقال للأخضر، والاقتصاد الدوار.

خلال هذا التقرير نرصد أبرز المعلومات عن هذا المجمع الصناعى الأخضر.

1-مجمع العلمين الجديدة الصناعى هو أول مجمع صناعي صديق للبيئة في مصر.

2-يتم إنشاء المجمع الصناعي الأخضر الأول فى المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة .

3-يقام المجمع الصناعي الأخضر الأول على مساحة 400 ألف م2.

4- ينفذ مشروع المجمع الصناعي الأخضر الأول إحدى شركات تكنولوجيا البيئة والخدمات البترولية

5-مشروع المجمع الصناعي الأخضر الأول يهدف إلى تشجع الاعتماد على الصناعة المحلية، وتعظيم المكون المحلى فى مختلف المنتجات وصولاً للتصنيع الكامل محلياً.

6-المرحلة الأولى من مشروع المجمع الصناعي الأخضر الأول تضم 3 مصانع رئيسية، بالإضافة إلى المصانع المغذية، لإنتاج مستلزمات المشروعات، وخاصة الطلمبات والمواسير بأقطارها المختلفة، واللازمة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

7-يبلغ إجمالى التكلفة الاستثمارية مشروع المجمع الصناعي الأخضر الأول حوالى 12 مليار جنيه.

8-يوفر مشروع المجمع الصناعي الأخضر الأول حوالى 2000 فرصة عمل مباشرة.

9-من المتوقع أن يبدأ الإنتاج من مشروع المجمع الصناعى الأخضر الأول في الربع الثاني من عام 2025، بمكون محلي يتراوح من 60 : 70 %.

10-مشروع المجمع الصناعي الأخضر الأول أحد الطرق لتوطين التكنولوجيا الصناعية.

11-يتم إنشاء مركز بحثي خاص بتطوير المنتجات في مصر ضمن مشروع المجمع الصناعي الأخضر الاول.

12- نجاح المجمع الصناعي الأخضر عامل جذب لاستثمارات أجنبية، خاصة الشركات الصناعية المهتمة بتوطين نقل التكنولوجيا إلى مصر.