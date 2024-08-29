اليوم السابع
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يضم 39 ماكينة غسيل كلوى.. تعرف على تطوير مستشفى المسلة بأسوان

الخميس، 29 أغسطس 2024 04:00 ص
يضم 39 ماكينة غسيل كلوى.. تعرف على تطوير مستشفى المسلة بأسوان مستشفى المسلة التخصصى
أسوان - عبد الله صلاح

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تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان منظومة العمل داخل مستشفى المسلة التخصصى، والتى تم تطويرها مؤخراً ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن المستشفى..

- تم تطوير مستشفى المسلة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان.
- تم تغير اسم المستشفى من الحميات إلى المسلة لمكانها بجوار المسلة الناقصة الأثرية.
- مستشفى المسلة التخصصى تضم 3 مبانٍ.
- المبنى الرئيسى يضم 4 أدوار.
- يضم 112 سريرا للاستقبال والطوارئ والرعاية المتوسطة ورعاية مركزة للقلب والباطنة العامة والأطفال.
- كما يضم المناظير، ووحدة الغسيل الكلوى التى تشمل 39 ماكينة.
- المستشفى يشتمل على أقسام الاستقبال والطوارئ والأشعة والمعامل.
- كما يشمل التعقيم والمناظير والرعاية المركزة والقسم الداخلى والفندقة والعناية الوسطى.
- ويضم المكاتب الإدارية وقاعة التدريب والصيدلية والمعمل.
- المستشفى يحتوى كذلك على أجهزة متطورة وحديثة للتنفس الصناعى والفلوميتر ومضخات وسرنجة المحاليل والمونيتور ومولد الأكسجين والكراش تروللى والصدمات الكهربائية.

محافظ أسوان وقيادات الرعاية الصحية
محافظ أسوان وقيادات الرعاية الصحية

 

أهزة طبية حديثة
أجهزة طبية حديثة

 

محافظ أسوان ومدير المستشفى
محافظ أسوان ومدير المستشفى

 

أجهزة المستشفى
أجهزة المستشفى


 







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