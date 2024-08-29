اليوم السابع
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ولادة مستعجلة على متن طائرة مصر للطيران تدفعها للهبوط اضطراريا فى ليبيا.. صور

الخميس، 29 أغسطس 2024 06:59 م
ولادة مستعجلة على متن طائرة مصر للطيران تدفعها للهبوط اضطراريا فى ليبيا.. صور ولادة على متن طائرة
كتب أحمد جمعة

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هبطت طائرة تتبع شركة مصر للطيران اضطراريًا فى مطار ⁧‫الكفرة⁩ جنوب شرقى ليبيا بسبب حالة ولادة مستعجلة على الرحلة المتجهة من ⁧‫القاهرة⁩ إلى ⁧‫الكاميرون⁩، بحسب ما أكده مصدر ليبى لليوم السابع.

وأكد المصدر أن الجهات الأمنية والطبية الليبية أعلنت حالة الاستنفار فى مطار الكفرة، والدفع بطاقم من مستشفى النساء والولادة الكفــرة وجهاز الاسعاف والطوارئ واطباء من مستشفى الكفـرة وذلك لاستقبال حالة الولادة المستعجلة لسيدة كاميرونية الجنسية.

أشار المصدر إلى أن حالة الأم مستقرة وتم نقلها رفقة طفلها على الفور إلى مستشفى النساء الولادة فى مدينة الكفرة لمتابعة حالتها ورعايتها، مؤكدا أن أسرة السيدة تقدمت بالشكر لشركة مصر للطيران وكافة المؤسسات الليبية.

لفت المصدر، إلى أن رحلة مصر للطيران ستواصل رحلتها إلى الكاميرون وسيتم نقل السيدة الكاميرونية بواسطة السلطات الليبية بعد الاطمئنان على حالتها الصحية وكذلك صحة المولود.

أوضح المصدر، أن السلطات الليبية ستقدم كافة سبل الدعم والرعاية للسيدة الكاميرونية حتى تتعافى بشكل كامل وتتمكن من السفر رفقة طفلها إلى الكاميرون خلال الايام المقبلة.

وتفاعل عدد من النشطاء الليبيين على مواقع التواصل الاجتماعى مع واقعة وضع السيدة الكاميرونية لطفلها على متن طائرة مصر للطيران التى هبطت بشكل اضطرارى فى ليبيا للاطمئنان على صحة الأم ومولودها.

اسعاف
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