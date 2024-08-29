وكيل مديرية التعليم بجنوب سيناء يناقش أربع محاور أساسية للاستعداد للعام الدراسي الجديد

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

عقد عادل عبدالرحمن عتلم وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم الأربعاء اجتماعًا مع السادة مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة ومديري الإدارات النوعية وموجهي العموم للمواد الأساسية بالمديرية ؛ لمناقشة آليات الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2024/ 2025 ومتابعة تنفيذ الخطة التي وضعتها الوزارة.

الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم بالفني، موضحا ان الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو مناقشة كافة آليات تنفيذ الحلول والإجراءات التنفيذية التي قدمتها الوزارة لعلاج أهم التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية.

وأشار وكيل المديرية، أن الوزارة بصدد الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2024/2025 من خلال أربع محاور أساسية، وهى:



1- تقليل الكثافات من خلال تنفيذ قرارات الوزارة بشان تقليل الكثافات داخل الفصول بحد أقصى 50 طالبا والانتهاء من قوائم الفصول وتعليقها داخل كل فصل وإعداد الجداول المدرسية قبل بداية شهر سبتمبر المقبل مؤكدا أنه سيتم المتابعة من قبل لجان متابعة متخصصة

2 سد عجز المعلمين من خلال مناقشة القرارات التي تم اتخاذها بشأن سد العجز في أعداد المعلمين والكثافات ، والتوجيه باستكمال بعض البيانات ومراجعتها لمطابقتها على أرض الواقع

3- حضور الطلاب للمدارس خاصة في مراحل النقل، وملاحظة نسب الغياب الحقيقية، والمحاسبة عليها من خلال الدرجات المخصصة لها، بالإضافة الى آليات تنفيذ مجموعات التقوية، مشيرًا إلى دراسة القرار الخاص بها، ووضع آليات في صالح المعلم وتفعيلها داخل المدرسة بآليات دقيقة لضمان تطبيقها بشكل فعال.

حيث أنه سيتم توزيع خريطة التدريس وخطة نماذج التقييمات الأسبوعية على مديري الإدارات التعليمية قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد وكيل المديرية على ضرورة الاستغلال الأفضل للمدارس الثانوية المجهزة تكنولوجيًا على أعلى مستوى واستفادة الطلاب من هذه الإمكانيات الهائلة.

4- تطوير الإدارة المدرسية، حيث ناقش وكيل المديرية سبل مساعدة مديري المدارس إداريًا خلال الفترة المقبلة ، مؤكدًا على الدور الهام لمدير المدرسة لمسئوليته عن المعلمين والطلاب والمنهج الدراسي وأمن ونظافة المدرسة وكذلك التعامل مع أولياء الأمور، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد لقاءات دورية مع مديري المدارس الفترة المقبلة.

ووجه عادل عبدالرحمن عتلم ببذل أقصى الجهود في هذه المرحلة والعمل على المحاور الأربعة والتي تتضمن حل مشكلات الكثافة والعجز في المعلمين، وعودة الطلاب للمدرسة، وإدارة متميزة للمدرسة، وذلك من أجل نجاح وانضباط العملية التعليمية.