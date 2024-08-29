وكيل "زراعة الشرقية" الجديد: خطة عمل لتعريف المزراعين بأحدث أساليب الزراعة

الشرقية - إيمان مهنى

قال المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية الجديد، في أول يوم استلامة منصبة، إنه وضع خطة عمل لتحسين مستوى أداء العاملين بقطاع الزراعة بالمحافظة من خلال تنظيم الندوات الإرشادية والمدارس الحقلية لإطلاعهم على أحدث الأساليب العلمية في الزراعة والري وصولاً لتحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الدخل القومي.



وذلك خلال لقاءه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، لتهنئته بتولي مهام منصبه الجديد داخل محافظة الشرقية، متمنياً له التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة العمل داخل المديرية والإدارات الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

وأكد محافظ الشرقية أهمية التعاون والتنسيق بين مديرية الزراعة وكافة الأجهزة التنفيذية للاستمرار في تصدر المحافظة المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في إنتاج وتوريد مختلف المحاصيل الزراعية، وكذلك تحسين أحوال المزارعين وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية ودفع عملية التنمية الزراعية بالمحافظة.