وزير الصحة الفلسطينى: 1.2 مليون جرعة تطعيم ضد شلل الأطفال دخلت غزة

محمد جمال

قال وزير الصحة الفلسطينى ماجد أبو رمضان اليوم إن 1.2 مليون جرعة تطعيم ضد شلل الأطفال دخلت غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أنه ستكون هناك فترات توقف محدودة فى القتال بقطاع غزة للسماح بتطعيم مئات الآلاف من الأطفال ضد شلل الأطفال، وقال ممثل منظمة الصحة فى الأراضى الفلسطينية، ريك بيبركورن، إن حملة التطعيم، التى وصفت بأنها "توقفات إنسانية" ستستمر لمدة ثلاثة أيام فى مناطق مختلفة من القطاع، وستبدأ يوم الأحد وسط غزة، وسيتبع ذلك توقف خر لمدة ثلاثة أيام فى جنوب غزة ثم ثالث فى شمال غزة.

وأشار بيبركورن إلى أن الحملة تهدف إلى تطعيم 640 ألف طفل دون سن 10 سنوات، وأن الحملة ستجرى بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية.