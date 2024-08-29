مـات بعد الزفة.. ابن عم عريس الشرقية يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفـاته.. فيديو وصور

الشرقية - إيمان مهنى

كانت ليلة زفاف أسطورية أشبه بليالي "ألف ليلة وليلة"، العريس والعروسة في قمة الفرح لم يتوقفوا عن الرقص طول الليلة، هكذا وصف أهالي قرية سنهوا التابعة لمركز منيا القمح بالشرقية، الليلة التي ودعهم بها العريس إسماعيل محمد، الذي توفي ليلة زفافه أثناء توجهه لمنزل الزوجية بصحبة عروسه. صدمة يعيشها أهالي قرية سنهوا، الذين كانوا في فرح ابن قريتهم، للاحتفال بالزفاف الأسطوري، بعد وفاة العريس وهو متوجه لعش الزوجية.

تفاصيل الفاجعة يرويها محمد نجل عمه، أن إسماعيل (30 سنة)، شاب رياضي ومكافح يعمل بأحد الدول العربية منذ 5 سنوات، لتجهيز نفسه للفوز بحب عمره بنت قريته علا، لتصبح شريكة حياته.

ويكمل أنه عاد قبل 10 أيام لإتمام الزفاف، حيث أقام حفل أسطوري في القاهرة، احتفل الجميع وتعالت الزغاريد، والعريس لم يتوقف عن الرقص والتقاط الصور التذكارية مع الجميع كأنه يودعهم.

وشعر بوخزة بالصدر، واستكمل الزفاف حتى لا يشعر أحد بتعبه، خاصة والدته، وبعد انتهاء الحفل، تحرك الموكب من القاهرة إلى القرية.

ويكمل محمد نجل عمه قائلا: توجهنا إلى منزله، لكن الصدمة أن الألم زاد وتم نقله إلى المستشفى، وتوفى بأزمة قلبية.

ويكمل أحمد من أهالى القرية، أن العريس كان رياضى وبيلعب فى أحد الأندية، وسافر للعمل بالخارج، وكان طيب وودود مع كل الناس.

يذكر أن أهالي قرية سنهوا التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، شيعوا جثمان إسماعيل محمد، العريس الذي توفي ليلة زفافه، أثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، خرجت الجنازة من مسجد القرية.

وبكلمات "ملتحقتش تفرح يا إبني"، تعالت آهات والدة العريس بين المشيعين، وسيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالى منيا القمح لوفاة الشاب إسماعيل محمد أثناء تواجده برفقة عروسته فى السيارة.

وآخر ما كتبه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى، "إن شاء الله فرحى بكره وأنا رصيدى فى الدنيا أخواتى وأصحابي مستنيكو نفرح مع بعض وآسف لو نسيت أعزم حد".



تشييع جثمان إسماعيل محمد العريس الذى توفي ليلة زفافه



تشييع جثمان إسماعيل محمد العريس الذى توفي ليلة زفافه



تشييع جثمان إسماعيل محمد العريس الذى توفي ليلة زفافه



تشييع جثمان إسماعيل محمد العريس الذى توفي ليلة زفافه



جانب من حفل زفاف إسماعيل محمد العريس الذى توفي ليلة زفافه



جانب من حفل زفاف إسماعيل محمد العريس الذى توفي ليلة زفافه



جانب من حفل زفاف إسماعيل محمد العريس الذى توفي ليلة زفافه



عزاء إسماعيل محمد



عزاء العريس الذى توفي ليلة زفاف



أهالى القرية



عريس الشرقية