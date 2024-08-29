مطار القاهرة ينقل اليوم 606 رحلة جوية لنقل أكثر من 87 ألف راكب

كتب أحمد مصطفى

يسير مطار القاهرة اليوم الخميس، 606 رحلة جوية إلى عدة جهات دولية وداخلية تنقل على متنهم أكثر من 87 ألف راكب إلى وجهات نيويورك ولندن وفرانكفورت وموسكو وكوبنهاجن وجاكرتا وأمستردام وتورنتو وميونخ وجوانزو وباريس وروما وأثينا ومانشستر ودبى وأبوظبى والرياض وجدة والعديد من الوجهات الأخرى.

فى حين يستقبل مطار القاهرة على مدار 24 ساعة 299 رحلة جوية قادمة من عدة وجهات دولية وداخلية منها نيويورك وباريس وفرانكفورت ولندن وبرلين وروما ونابولي وميلانو ومانشستر وهامبورج وكوبنهاجن ومدريد وبروكسل وفينا وموسكو وبرشلونه ودبلن وأثينا وأمستردام تورنتو وميونخ، وعدد من الوجهات العربية منها الرياض وجدة والمدينة والطائف ودبى والشارقة وأبوظبي والعين ورأس الخيمة وعمان ومسقط وتونس والجزائر والدار البيضاء والكويت وسوريا وبغداد وكينشاسا وتنقل علي متنها أكثر من 39038 ألف راكب.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات لتيسير حركة الركاب بعد زيادة حركة الطيران بالمطار لضمان راحة وسلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.