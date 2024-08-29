مصرع فتاه وإصابة آخرى في سقوط أجزاء من شرفة عقار بكورنيش الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت منطقة كليوباترا بحي شرق الإسكندرية، حادث سقوط شرفة عقار علي فتاتين، مما ادى إلى مصرع واحدة، وإصابة الأخرى، بالقرب من طريق الكورنيش، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كان قسم شرطة سيدي جابر، تلقي إخطارًا يفيد سقوط أجزاء من عقار بمنطقة كليوباترا بالقرب من نفق كليوباترا بطريق الكورنيش، وانتقل ضباط القسم والحماية المدنية ومسئولي حي شرق رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة سقوط شرفه عقار علي فتاتين بمحل البلاغ، وتبين إصابتهما وعلي الفور، تم نقلهما إلى المستشفى لتقلي العلاج وتوفيت إحداهما، ويجري تلقي العلاج اللازم للاخرى، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.