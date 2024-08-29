اليوم السابع
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الخميس، 29 أغسطس 2024 03:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مسيرة فى رام الله تنديدا بالعدوان الإسرائيلى المتواصل على غزة والضفة

الخميس، 29 أغسطس 2024 02:33 م
مسيرة فى رام الله تنديدا بالعدوان الإسرائيلى المتواصل على غزة والضفة دمار غزة
رام الله (أ ش أ)

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شارك عشرات المواطنين الفلسطينيين، اليوم الخميس، فى مسيرة وسط مدينة رام الله، تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة وشمال الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" ان المسيرة جابت شوارع المدينة، ورفع المشاركون فيها علم فلسطين، ورددوا هتافات منددة بجرائم الاحتلال ومجازره المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وشمال الضفة، وأخرى تنادي بالوحدة الوطنية للتصدي لجرائم الاحتلال، وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف عدوان الاحتلال، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.







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