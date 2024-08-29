مسئول برنامج الطوارئ بالصحة العالمية: قطاع غزة يشهد كارثة صحية عامة

كتب محمد شرقاوى

قال مسئول برنامج الطوارئ بالصحة العالمية إن قطاع غزة يشهد كارثة صحية عامة واسعة، مضيفا أننا نطالب بضمان أمن القائمين على حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بغزة.

وأضاف خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الهجمات ضد مؤسسات الرعاية الصحية في غزة مستمرة منذ 7 أكتوبر، مؤكدا أن زيادة العمليات العسكرية وتقييد حركة التنقل يعرض حياة السكان في الضفة الغربية للخطر.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.