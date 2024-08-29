مدير تعليم قوص يعقد سلسلة اجتماعات استعدادا للعام الدراسى الجديد

قنا صابر سعيد

عقد عبدالله القبانى، مدير عام إدارة قوص التعليمية بقنا، اليوم الخميس، سلسلة لقاءات مهنية إستهدفت مديرى المدارس بمختلف المراحل والموجهين والموجهين الاوائل للمواد وقسمى المتابعة والاحصاء.

أشار مدير عام تعليم قوص، إلى اجتماعات اليوم جاءت تنفيذا لقرارات الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، خلال الاجتماع التنسيقى الذى عقده مع قيادات تعليم محافظات جنوب الصعيد بديوان عام محافظة أسوان أمس استعدادا للعام الدراسي الجديد والذى سيبدأ 21 سبتمبر المقبل.

وناقش عبدالله القبانى، خلال اجتماعه مع مديرى المدارس الجاهزية الخدمية المنشآت التعليمية بالإضافة إلى تسديده على التجهيزات الإدارية وفرد كثافة الفصول الدراسية بما لا يزيد عن 45 طالب ككثافة مثالية و48 طالب كثافة معتادة، كما أكد على ضرورة الانتهاء من قوائم الفصول وميزانية الفصول وتسليمها لقسم الإحصاء بديوان الإدارة، مضيفا إلى بدء الإجراءات الإدارية للاعلان عن آلية قبول طلبات العمل بالحصة على أن تكون الأولوية فى قبول الطلبات لمعلمة المدرسة ثم الكفاءات من المعلمين المحالين للمعاش ولم يكملوا 63 عاما وفى حالة عدم رغبتهم فى العمل بالحصة يتم قبول الطلبات الخارجية للحاصلين على مؤهلات تربوية.

كان الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، عقدا أمس الأربعاء اجتماعًا مع قيادات ومديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس بمحافظات أسوان وقنا والأقصر، لمتابعة الإجراءات والآليات التي اتخذتها الوزارة استعدادًا للعام الدراسى الجديد 2024 /2025.



