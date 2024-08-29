محافظ سوهاج يوجه بسرعة اعتماد الهوية البصرية للمحافظة

سوهاج عمرو خلف

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اجتماعا لبحث مستجدات مقترح تطوير الهوية البصرية لمحافظة سوهاج، بالتعاون مع جامعة سوهاج، بحضور اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس جامعة سوهاج، وأسامة المصري مدير عام السياحة، والمهندسة عبير الطيب مدير وحدة التنسيق الحضاري، وعدد من أساتذة الجامعة.

وأكد " سراج " على أهمية الإسراع في اعتماد الهوية البصرية لمحافظة سوهاج، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى إظهار سوهاج بشكل عصري جديد، يجمع بين عراقة الماضي وأصالة الحاضر، لافتا إلى ضرورة تطبيق مقترح الهوية البصرية عقب اعتماده على جميع المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، مشيرا إلى تشكيل لجنة برئاسة مدير عام السياحة تختص بتنفيذ مخرجات مقترح الهوية البصرية.



ناقش الاجتماع ما تم إنجازه خلال الشهر الماضي منذ أول اجتماع، تمهيدا لاعتماد المقترح النهائي وعرضه على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بما يناسب مع طبيعة المحافظة، ويعبر عن عراقتها وأصالتها.