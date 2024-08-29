محافظ بورسعيد يشهد فعاليات القافلة الطبية الشاملة لصندوق تحيا مصر

بورسعيد - محمد عزام

شهد اللواء محب حبشى محافظ بورسعيد، فعاليات القافلة الطبية الشاملة فى محافظة بورسعيد والتى ينظمها صندوق تحيا مصر، على مدار يومين متتاليين 28 و29 أغسطس.

وتقدم القافلة، خدمات طبية متنوعة مجانية لأكثر من 5000 مواطن، وذلك فى إطار سعى الصندوق المستمر لتوفير الرعاية الصحية الشاملة للأسر المستحقة والأولى بالرعاية فى كل قرى ونجوع جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك فى حضور مسئولى فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية فى محافظة بورسعيد، و الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، سمر موافى رئيس حى الضواحى، محمد عبد العزيز وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من قيادات المحافظة وصندوق تحيا مصر.

وتفقد محافظ بورسعيد، محتويات القافلة الطيبة، مشيدٱ بجهود صندوق تحيا مصر، فى تقديم عدة مبادرات، تغطى خدمات شاملة للمواطنين فى كافة أنحاء مصر، وتقدم القافلة الطبية، مجموعة واسعة من التخصصات، بما فى ذلك الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكرى وضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب، بهدف زيادة الوعى بأهمية الوقاية والعلاج المبكر لهذه الأمراض، إلى جانب 8 تخصصات مختلفة تشمل الرمد، والجلدية، والنساء والتوليد، والأسنان، والباطنة، والأطفال، والجراحة العامة، والمسالك البولية.

وتقدم القافلة جميع الخدمات الطبية، بدءًا من الكشف ووصولًا إلى صرف الأدوية وإجراء التحاليل، وتوفير النظارات الطبية مع تحويل الحالات التى تتطلب عمليات المياه البيضاء إلى المستشفى لإجراء العملية، وكل الخدمات التى تقدم بالقافلة مجانية، مما يتيح الفرصة لجميع المواطنين للاستفادة من الرعاية الصحية دون أى أعباء مالية، ولم تقتصر القافلة الطبية على تقديم الخدمات العلاجية فحسب، بل تضمنت أيضًا فعاليات توعوية شاملة هدفت إلى نشر الوعى الصحى بين أفراد المجتمع، وتعريفهم بأهمية الوقاية من الأمراض وطرق العيش الصحى، بالإضافة إلى ذلك، تم اتباع أحدث الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة جميع المشاركين.

استهدفت القافلة الطبية الشاملة المواطنين الأولى بالرعاية فى محافظة بورسعيد بمناطق القابوطى، والضواحى، والزهور، والسلام، والتصنيع، وفاطمة الزهراء، والسيد متولى، واللبانه، والعرب، والإسراء، والأمل، وأرض الجبل، وأم خلف، والرضوان، والعاشر، والمناصرة، والنورس.

ويواصل صندوق تحيا مصر جهوده فى تنظيم المزيد من القوافل الطبية وتقديم الخدمات الصحية المجانية للمواطنين فى مختلف القرى والنجوع بالمحافظات، حيث تعتبر هذه القوافل جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الصندوق لتعزيز الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة.