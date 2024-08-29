محافظ بنى سويف يعزل رئيس قرية من منصبه ويحيله للنيابة للتراخى فى إزالة التعديات

بنى سويف - هانى فتحى

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قرارا بعزل رئيس رئيس قرية تلت بمركز الفشن، للتراخي والقصور في اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية في المهد حيال العديد من حالات التعدى والمباني المخالفة على أراضى الدولة والأراضى الزراعية بدائرة القرية.

كما وجه المحافظ باحالة المذكور للنيابة لإعمال شؤونها، وتكليف سكرتير الوحدة المحلية قائما بتسيير أعمال الوحدة لحين صدور قرارات أخرى.

وكان محافظ بني سويف قد كلف رئيس مدينة الفشن بالتوجه" الأسبوع الماضي" على رأس حملة لإزالة التعديات لحين انتهاء التحقيقات فيما تم رصده من تعديات في دائرة الوحدة المحلية لقرية تلت.

وجدد المحافظ التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بالمتابعة المستمرة لمنع ووقف وإزالة أية تعديات على أراضي الدولة والأراضى الزراعية في المهد وعدم السماح بأية تجاوزات مع والتعامل مع أي تقصير في هذا الشأن بكل حزم، مشددا على أنه لن يتهاون في أى قصور أو تراخى في هذا الملف الهام.



