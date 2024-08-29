محافظ المنيا يتفقد محطة مياه بنى مزار الجديدة

المنيا - حسن عبد الغفار

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بجولة تفقدية لمحطة مياه بني مزار الجديدة ، التي تم إنشاؤها عام 2003 على مساحة 14 فداناً وتم مضاعفة طاقتها الإنتاجية لتصل إلى 800 لتر في الثانية، حيث تخدم المحطة مدينة بني مزار وقرى القيس و الحسينية وأبو جرج وبعض مناطق مجلس قروى بنى على، وتعد أحد المشروعات الحيوية التي تساهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير المياه النقية لآلاف مواطنى بنى مزار، تأتى هذه الجولة عقب أعمال احلال و تجديد كهروميكانيك وخط طرد مياه المحطة ورفع كفاءة الطلمبات .

أكد المحافظ خلال جولته على أهمية هذا المشروع في تلبية احتياجات الأهالي وضمان استدامة خدمات المياه، مشدداً على ضرورة الحفاظ على أعلى معايير الجودة في تشغيل المحطة وصيانتها، كما تفقد المعمل البكتريولوجى داخل المحطة، إلى جانب معمل الكيمياء الرئيسى الذى يختص بأخذ عينات لمحطات مياه بنى مزار وعددها ١٦ محطة .

وعلى هامش الجولة، تفقد المحافظ محطة مياه بنى مزار المتطورة موجها برفع كفاءتها وادراجها ضمن خطة الإحلال و التجديد، وذلك في إطار حرص المحافظة على تنفيذ المشروعات الحيوية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب ايهاب عبد العظيم عضو البرلمان واكرام محمود رئيس مركز بنى مزار و المهندسة زينب أحمد مدير فرع شركة مياه الشرب و الصرف الصحى ببنى مزار، والدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة والتفتيش المالى و الادارى بالمحافظة.

