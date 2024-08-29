محافظ الإسماعيلية يناقش طرق توفير فرص عمل للشباب وللأسر الأولى بالرعاية

الإسماعيلية-صبرى غانم

تابع اللواء كرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مع مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة وحسن الرداد وكيل وزارة العمل بالمحافظة توفير فرص عمل للشباب وللأسر الأولى بالرعاية وبحث آليات التعاون بينهما.

وخلال اللقاء، أشار وكيل وزارة مديرية العمل إلى حصر العمالة غير المنتظمة ونسبة البطالة بالمحافظة والأنشطة التي تواجه كثافة عمالية، هذا إلى جانب المشاكل التي تواجه العمالة غير المنتظمة، ووجه محافظ الإسماعيلية بضرورة التأكد من توفير الخدمات لرعاية تلك الفئة اجتماعيًا وصحيًا وحمايتهم من المخاطر وتوفير السلامة المهنية؛ حفاظًا على أرواحهم وحقوقهم تجاه صاحب العمل.

كما تم مناقشة آلية الاستفادة وتفعيل مركز التدريب المهني والذي يقع بمدينة المستقبل، فضلًا عن الاستفادة القصوى من وحدة التدريب المتنقلة التابعة لوزارة العمل.

ومن جانبه، أشار محافظ الإسماعيلية إلى ضرورة تفعيل تلك الوحدة من خلال تقديم خدمات التدريب للشباب وللأسر الأولى بالرعاية بالقرى النائية والأكثر احتياجًا؛ لمساعدتهم على توفير مصادر دخل مناسبة وتنمية مهاراتهم لتلبية احتياجات سوق العمل منها التدريب على "صيانة الحاسب الآلي أو صيانة أجهزة المحمول أو تعلم اللغات أو مهارات التفصيل أو أعمال السباكة والنجارة" وذلك من خلال الرائدات الريفيات التابعات لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وخلال اللقاء أكدت وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أن المديرية لديها قاعدة بيانات دقيقة لبرنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والذي يعمل على دعم وتعزيز التمكين الاقتصادي للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، عن طريق تيسير تقديم أنشطة تعزيز القدرات على مهارات العمل وريادة الأعمال.

وفي نهاية اللقاء، أوضح محافظ الإسماعيلية أنه لابد من التنسيق والتعاون بين مديرية العمل ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومؤسسات الجمعيات الأهلية وبنك ناصر، لتوفير فرص عمل غير مباشرة ونشر ثقافة العمل الحر والتدريب في كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة مع تدريب أبنائنا بدور الرعاية الاجتماعية على بعض المهن.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بتحسين الظروف المعيشية للأسر الأولى بالرعاية، وفي إطار دعم مجهودات الدولة لرفع العبء عن المواطنين، من خلال إتاحة فرص عمل بشكل غير مباشر؛ من أجل فتح أبواب رزق للأسر الأكثر احتياجًا.

