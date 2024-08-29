محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى الصحة الإنجابية بمنفلوط للاطمئنان على الخدمات الصحية

أسيوط-هيثم البدرى

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، في جولة مفاجئة مستشفى الصحة الانجابية بمركز منفلوط للاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية للمرضى والمترددين ومدى انتظام سير الأعمال على أرض الواقع وتواجد الأطقم الطبية والتمريض ومدى توافر مخزون كافي من الأدوية والمستلزمات الطبية وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة القطاع الصحي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والنهوض والارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وإسلام عوض مستشار المحافظة للإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة .



تفقد محافظ أسيوط خلال جولته انتظام العمل بعدد من الأقسام المختلفة داخل المستشفى منها الاستقبال العام، والطوارئ، والعناية المركزة، وقسم الأشعة، ومعمل التحاليل، وبنك الدم ووحدة الأطفال المبتسرين التي تضم 30 حضانة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمترددين، ومعالجة أي معوقات تؤثر على مستوى تقديم الخدمة الطبية، وكذا الاطمئنان على مدى الالتزام بضوابط تنظيم العمل.



وحرص المحافظ، على التحدث مع المرضى، والمرافقين للتأكد من رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم لتذليل أي معوقات تواجههم، مطالباً الأطباء بتقديم الدعم الطبي والمعنوي للمرضي وبذل المزيد من الجهود للنهوض بقطاع الصحة والاهتمام براحة المرضى وتوفير كافة الإمكانيات وتسخير الطاقات لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية المميزة للمواطنين.



وأكد أبوالنصر استمرار المتابعة الميدانية والجولات التفقدية المفاجئة لجميع المنشآت الصحية بالمحافظة في أوقات مختلفة للتأكد من مدى الجاهزية وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في مجال الرعاية الطبية والعلاجية.