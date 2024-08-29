محافظة أسوان ينظم جلسات لبرنامج "وعى" داخل قرى "حياة كريمة"

أسوان – عبد الله صلاح

نظمت محافظة أسوان، عددا من الندوات واللقاءات الجماهيرية ضمن برنامج " وعى " وذلك بقريتى الرمادى قبلى بمركز إدفو والدكة بمركز نصر النوبة، تحت مظلة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أهمية هذا البرنامج القومى ودوره فى تحقيق التنمية المحلية المستدامة بمختلف القرى والنجوع حيث يتم تنظيمه برعاية وزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى وبرنامج الأغذية العالمى ( WFP ) من أجل تحقيق تنمية محلية مستدامة.

قال خالد عبد الجليل، مسئول المشاركة المجتمعية بوحدة المحافظة والمشرف العام على البرنامج، إنه يتم الاهتمام بتنظيم هذه الجلسات داخل القرى والنجوع بهدف توصيل أكبر استفادة ممكنة لكافة الفئات العمرية من السيدات والرجال والشباب من الجنسين والأطفال وذوى الهمم، حيث يتم عرض موضوعات الزواج المبكر، وتنظيم الأسرة، وصحة الأم والطفل، ومناهضة الختان وسط مشاركة كبيرة وإقبال من الأهالى.

وأوضح، أن جلسات "وعى" تساهم فى التعرف على المطالب والاحتياجات الجماهيرية لتحقيق الوعى الكافى داخل قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " من أجل حصول المواطنين على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع حجم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة بكافة قطاعات العمل العام.

الحضور



برنامج وعى فى قرى حياة كريمة بأسوان