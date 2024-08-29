كفر الشيخ تحتفل بذكرى قدوم العائلة المقدسة لمصر بالمجمع الثقافى.. فيديو وصور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، اليوم الخميس، احتفالية ذكرى قدوم العائلة المقدسة إلى أرض مصر، بالمجمع الثقافى بمدينة كفرالشيخ، وافتتح معرض لطلاب وطالبات كلية التربية النوعية، ومعرضًا للكتاب عن رحلة العائلة المقدسة بمصر.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، وبحضور القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، والشيخ أشرف النجار، رئيس فرع بيت العائلة المصرية، والشيخ عطا بسيونى وكيل وزارة الأوقاف والدكتور أحمد الشهاوى وكيل وزارة الثقافة وأعضاء بيت العائلة المصرية وعدد من رجال الأزهر الشريف والكنيسة والأوقاف وعددا من القيادات التنفيذية.

أشار محافظ كفرالشيخ، أن العائلة المقدسة تركت بصمة واضحة فى الحضارة المصرية وتنوعها الثقافى، تعكس مدى التسامح والتعايش وعمق الترابط بين أبناء الوطن الواحد، وتؤكد أن مصر هى أرض جميع الحضارات ومهد الأديان السماوية، لافتًا إلى أهمية هذه المناسبة فى تاريخ مصر.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن الاحتفال بذكرى قدوم العائلة المقدسة إلى أرض مصر ليس مجرد مناسبة دينية، بل هو احتفال بالقيم الإنسانية والترابط والمحبة التى تجمع أبناء مصر الغالية.



يذكر أن كنيسة السيدة العذراء بكفر الشيخ تعد من أقدم كنائس مصر ولها مكانة خاصة فى قلوب المصريين، ورحلة العائلة المقدسة لها أهميتها التاريخية والدينية لدى المصريين، وتعد من التراث الدينى العالمى الذى تنفرد به مصر عن سائر بلدان العالم، وبفضلها تبوأت الكنيسة القبطية المصرية مكانة دينية خاصة بين الكنائس المسيحية فى العالم، لارتباطها بهذه الرحلة المباركة لأرض مصر الغالية على مدار أكثر من 3 أعوام ونصف باركت خلالها العائلة المقدسة أكثر من 25 بقعة فى ربوع مصر المختلفة تحمل ذكراهم العطرة، حيث تنقلت بين جنباتها من سيناء شرقا إلى دلتا النيل، حتى وصلت إلى أقاصى صعيد مصر.