اليوم السابع
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كسر ماسورة مياه ميدان ابن الحكم وانقطاع الخدمة عن المناطق المجاورة

الخميس، 29 أغسطس 2024 09:37 ص
كسر ماسورة مياه ميدان ابن الحكم وانقطاع الخدمة عن المناطق المجاورة انقطاع المياه - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظرا لظروف طارئة خارجة عن إرادتها بحدوث كسر بماسورة مياه قطر 800مم بميدان ابن الحكم التابع لدائرة عين شمس نتيجة إنقلاب تريلا بمقطورة محملة بالدقشوم أدت لحدوث الكسر.

وترتب على هذا  انقطاع المياه عن مناطق (ميدان سفير والمناطق المحيطة – ميدان الاسماعيلية – منطقة ألماظة – أرض الجولف التابعة لمصر الجديدة)، حيث تم الدفع بكافة معدات الشركة والمهندسين والفنيين لإنهاء أعمال الإصلاح فى أسرع وقت ممكن بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة ومديرية أمن القاهرة والمرور.

وجارى البدء فى عمليات الإصلاح فور الإنتهاء من رفع السيارة المتسببة فى الكسر، وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة.. وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس على رقم 01206665125.

 







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