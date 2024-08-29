قنصل مصر بجدة يثنى على تميز العلاقات بين البلدين

(أ ش أ)

أثنى القنصل العام لجمهورية مصر العربية بجدة أحمد عبد المجيد على العلاقات التاريخية المصرية السعودية، وما تشهده هذه العلاقات بين البلدين الكبيرين حالياً من تميز بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشقيقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود، أمير منطقة نجران للقنصل العام وذلك بمقر الإمارة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز وتطوير مجمل العلاقات الثنائية الأخوية المتميزة بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وخاصة تلك المتعلقة بالجالية المصرية المقيمة في نطاق إمارة نجران .

ونقل القنصل العام لأمير منطقة نجران تحيات الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وأعرب عن اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية في جميع المجالات وخاصة في مجال الاستثمار.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الخميس أن أمير منطقة نجران عبر من جانبه عن اعتزازه الشخصي واعتزاز المملكة العربية السعودية بالعلاقات الأخوية مع مصر الشقيقة، والتعاون المتواصل بينها وبين كافة الدول العربية والإسلامية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.

وطلب نقل تحياته لوزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

كما رحب بالتعاون في مجال الاستثمار في منطقة نجران، مستعرضاً أكبر قطاعات الاستثمار في منطقة نجران، والتي تشمل السياحة والتعدين والمحاجر (الجرانيت).

