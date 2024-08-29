اليوم السابع
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قرار جمهورى بالموافقة على قرض لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية

الخميس، 29 أغسطس 2024 09:58 ص
قرار جمهورى بالموافقة على قرض لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية الرئيس السيسى
(أ ش أ)

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نشرت الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بقيمة 250 مليون يورو من البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي.
وقد وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المنعقدة في 25 يونيو 2024.







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