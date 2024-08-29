اليوم السابع
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الخميس، 29 أغسطس 2024 12:45 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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عامل النظافة الأمين.. عثر على 16 ألف جنيه وأعادها لصاحبها بمحطة نجع حمادي بقنا

الخميس، 29 أغسطس 2024 12:01 ص
عامل النظافة الأمين.. عثر على 16 ألف جنيه وأعادها لصاحبها بمحطة نجع حمادي بقنا عامل النظافة خلال رد الأموال
قنا صابر سعيد

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عثر عامل نظافة بمحطة نجع حمادي في قنا على حقيبة بها مبلغ مالي على رصيف محطة سكك حديد نجع حمادي، وسلمها لصاحبها.

وقال رجب محمد، إنه كان يمارس عمله الإشراف على نظافة القطارات وعثر على حقيبة صغيرة على الرصيف، ووجد بداخلها مبلغ مالي 16 ألف جنيه.

وأوضح محمد، أنه بحث عن صاحبها فلم يجده، حتى قام بتسليمها لناظر المحطة أحمد شوقي، ونادوا على صاحبها في مكبرات الصوت بالمحطة، وتبين أنه استقل القطار ثم نزل من القطار في محطة البلينا وعاد إلى نجع حمادي ، وتم تسليمه المبلغ، ورفض أخذ المكافأة.







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