طالبة بتعليم قوص بقنا تحرز ثالث الجمهورية فى العزف

قنا صابر سعيد

أحرزت الطالبة سما محمد صلاح الدين، طالبة بإدارة قوص التعليمية بقنا، المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة نجوم صيف 2024 بموهبة العزف، وذلك بحسب النتيجة التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وهنأ الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا العازفة سما الممثلة لتعليم قنا بالمسابقة، مشيدا بتفعيل الأنشطة الطلابية والقائمين عليها بالأندية الصيفية ومراكز تنمية القدرات لتدريب الطلاب ورعاية مواهبهم حتى يمتلكوا القدرة على المنافسة بتميز مع أقرانهم من المديريات الأخرى.

يذكر أن سما تم ترشيحها للمشاركة في المسابقة الوزارية من قبل ريم عفت، موجه عام التربية الموسيقية، وأعضاء التوجيه بإدارة قوص التعليمية وإشراف من الأستاذ صابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية.



