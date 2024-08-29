ضبط 2 طن سماد مدعم محظور تداوله بالأسواق فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق، مشددة على الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن الأتي:

فى مركز أبو المطامير تم ضبط 2 طن سماد مدعم محظور تداوله بالاسواق ، و2000 لتر سولار قبل البيع بالسوق السوداء، و34 طن علف داخل مصنعين بدون ترخيص ،كما تم ضبط كمية من اللحوم والأسماك المدخنة غير صالحة للاستهلاك.

وتاجر تمويني قام بتجميع 1200 كجم سكر بغرض البيع بالسوق السوداء.

وبمركز إيتاي البارود تم ضبط 50 كرتونة كبدة مجمدة وكمية مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، بالإضافة لتحرير 26 محضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.



وبحملات مماثلة بمركز شبراخيت تم ضبط 4 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، و3 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و5 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين، و5 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

وبمركزى دمنهور وأبو حمص تم ضبط 21 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، و6 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات، و7 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد العمل، و7 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين ، و4 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.



وبحملات مماثلة بمركز وادي النطرون تم ضبط 4 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، و مخبزين تصرفا في كمية من الدقيق، و3 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 9 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل و مخبزين توقفا عن العمل بدون إذن رسمي، و4 محاضر لعدم إعلان عن الأسعار .



كما تمكنت إدارة تموين الدلنجات من ضبط مخبزين توقفا عن العمل بدون إذن، و3 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و4 مخابز لعدم إلاعلان عن الأسعار، و3 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين.



وفى مركز كفر الدوار تم ضبط 10 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و5 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين، و4 مخابز لعدم إعلان عن الأسعار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



