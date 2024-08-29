ضبط 145 مخالفة تموينية ومصادرة 91 شيكارة دقيق مدعم وعلف مجهول المصدر بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن تحرير 145 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية ورقابية شنتها مديرية التموين بمركز سمالوط. استهدفت هذه الحملات المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين، وذلك في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية المتداولة في الأسواق وضمان جودتها، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات، وضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة سمالوط، أن الحملات أسفرت عن ضبط 111 مخالفة في مجال المخابز البلدية، تنوعت بين نقص الوزن، عدم وجود ميزان حساس، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود سجلات، بالإضافة إلى تجميع 13 شيكارة دقيق بلدي مدعم. وفي مجال الأسواق، تم تحرير 32 مخالفة شملت عدم الإعلان عن الأسعار، بيع سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادات صحية، إلى جانب ضبط 78 شيكارة علف حيواني مجهولة المصدر. كما تم تحرير مخالفتين في مجال المواد البترولية، تتعلق بتوزيع أسطوانات البوتاجاز دون الإعلان عن الأسعار أو بيانات المستودع.

