ضبط مصنع لصناعة مكعبات مرقة الدجاج بدون ترخيص بمركز طامية فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

شنت إدارة تموين مركز طاميه، حملة مكبرة تحت إشراف سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم وبرئاسة دكتور محمد عبدالله رئيس الحمله، وصلاح حلمي مدير إدارة تموين طاميه، ومحمد عبد القوي ، وحمدي عبد التواب ، ومحمد محمود عيسى المفتشون بالإدارة.

وتمكنت الحملة من ضبط 43200 قطعة مكعبات مرقة دجاج داخل مصنع بدون ترخيص كما تمكنت الحملة من ضبط 110كيلوجرام عسل اسود مجهول المصدر وغير مدون عليه اية بيانات تدل على مصدر تصنيعه أو مدة صلاحيته. تم التحفظ على المضبوطات بمعرفة الجهة الضابطة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وأكد سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملات تأتي في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار ،بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الاسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت ومستودعات صرف الدقيق المدعم ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود لمتابعه التزام التجار بتخفيض الأسعار كما تم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار وكذلك المرور على محلات الجزارة لمتابعة مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية.

ولفت شبل أنه نبه علي ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.