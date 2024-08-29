اليوم السابع
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صحة قنا تنظم قافلة طبية بقرية العليقات ضمن حياة كريمة اليوم

الخميس، 29 أغسطس 2024 01:00 ص
صحة قنا تنظم قافلة طبية بقرية العليقات ضمن حياة كريمة اليوم قافلة طبية - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أعلن الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن إطلاق القافلة الطبية الموسعة بقرية العليقات التابعة لإدارة قوص، اليوم الخميس، ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة".

وأوضح بدران أن القافلة تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة والتى تنظمها مديرية الصحة بقنا فى جميع قرى ونجوع المحافظة، بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية، وعمل كل الفحوصات الطبية اللازمة والتى تقدم جميعها بالمجان.

وداعا وكيل وزارة الصحة المواطنين بسرعة التوجه للقافلة لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.







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