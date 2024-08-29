اليوم السابع
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صحة الإنسان والتنوع البيولوجى والأرض ثلاث ضحايا لاستخدام البلاستيك.. اعرف التفاصيل

الخميس، 29 أغسطس 2024 12:31 م
صحة الإنسان والتنوع البيولوجى والأرض ثلاث ضحايا لاستخدام البلاستيك.. اعرف التفاصيل البلاستيك
كتبت منال العيسوي

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تضمن التقرير الصادر مؤخرا عن مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء بعض التفاصيل حول استخدامات البلاستيك وتأثيراته وسبل مواجهته، مؤكدا أن هناك عدة تأثيرات لاستخدامات البلاستيك على صحة الإنسان والتنوع البيولوجي ودرجة حرارة الأرض.

وأشار تقرير مركز المعلومات أن تأثيرات  التلوث البلاستيكي  أصبحت واضحة و متزايدة، حيث يؤثر التلوث البلاستيكي بشكل سلبي على صحة الإنسان، إذ   أنه تتمكن المواد البلاستيكية الدقيقة، من الدخول  لجسم الانسان عن طريق الاستنشاق والامتصاص عبر الجلد، ويمكنها أيضا أن تتراكم في أعضاء الجسم . وينجم عنها آثار صحية خطيرة، تؤثر بشكل واضح على  النساء حيث تتسلل فى الإصابة بالسمنة والسكري والسرطان.

أما الكائنات الموجودة فى مصفوفة  التنوع البيولوجي، فأكد تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء انه تتاثر مصفوفة  التنوع البيولوجي هى الأخرى بالتلوث البلاستيكى اذ أنه يتمكن   حوالى 19 إلى 23 مليون طن بلاستيك من التسرب  إلى النظم البيئية المائية سنويا، مما يؤدي إلى التأثير السلبى على  الكائنات الحية في البحار والأنهار و الأرض.

أما فيما يتعلق بمشكلات التلوث البلاستيكى وتأثيرها المباشر فى قضية المناخ، فأكد التقرير إلى ان إنتاج البلاستيك يعد  أحد أكثر عمليات التصنيع استهلاكا للطاقة في العالم، و يمثل مشكلة فى تحقيق هدف اتفاقية باريس الخاص بالحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية. والذى يتسبب استخدام البلاستيك وزيادة انتاجيته فى تتضاعف الانبعاثات لتصل إلى 4.3 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2060، وهو ما يعادل 4.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية.

 







البيئة

البلاستيك

استخدام البلاستيك

تأثير البلاستيك على صحة الانسان

التنوع البيولوجى

تغير المناخ

اتفاقية باريس



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