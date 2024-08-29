شركة الاتصالات الفلسطينية: انقطاع الكهرباء عن جنين بسبب تضرر المعدات نتيجة العمليات الإسرائيلية

وكالات

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية أن سبب انقطاع التيار الكهربائى والإنترنت عن أجزاء كبيرة من مدينة جنين ومخيمها بسبب تضرر معداتها نتيجة العمليات الإسرائيلية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى لليوم الثانى، عدوانها على محافظتى جنين وطولكرم، فيما انسحبت من طوباس.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن العدوان على شمال الضفة الغربية ، وهو الأوسع منذ اجتياح عام 2002، قد أسفر عن استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة أكثر من 30 آخرين، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى

وأوضحت الوكالة أن قوات الاحتلال وسعت عدوانها على طولكرم ليشمل مخيمها إلى جانب مخيم نور شمس، وداهمت عشرات المنازل فيه وأخضعت عددا كبيرا من الفلسطينيين للتحقيق الميداني، فيما تواصل حصار مخيم نور شمس وتغلق مداخله كافة مع اقتحام المنازل وتفتيشها، حيث ارتفعت حصيلة عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم طولكرم، منذ صباح اليوم الخميس، إلى 4 شبان.

وفي جنين، تواصل قوات الاحتلال حصار المدينة، واقتحام الحي الشرقي منها، كما دفعت بتعزيزات عسكرية، إلى محيط مخيمها وسط اندلاع مواجهات عنيفة، وسماع دوي انفجارات بين حين وآخر، حيث استشهد شاب، متأثرا بجروحه الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.