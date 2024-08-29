شباب كفر الشيخ: برنامج "ريحانة" يصل لقلين لتمكين الفتيات وزيادة وعيهن

كفر الشيخ- محمد سليمان

تواصل مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ،تنفيذ سلسلة لقاءاتها التعريفية للبرنامج القيادي "ريحانة " ،الذي يتم تنفيذه تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية ، بمراكز شباب المحافظة ضمن مبادرة فعاليات " صيف شبابنا" لخطة شهر أغسطس، وتنظمه إدارة تنمية النشء بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،واللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، على أهمية البرنامج القيادي «ريحانة» والذي يعمل على تمكين الفتيات وزيادة وعيهن، وصقل مهاراتهن، وتعزيز قدراتهن للتعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، وتوعيتهن بجميع حقوقهن، وتضمنت الجلسات تعريف الفتيات بمبادرة ريحانة وسبب تسميتها بذلك، وشرح الأهداف التى تسعى المبادرة إلى تحقيقها، و التعرف على مهارات التواصل وأهميتها في الحياة بمشاركة 30 فتاة من عضوات مراكز شباب قلين.

يناقش برنامج "ريحانة" عدد من المحاور الهامة التي تخص الفتاة منها ، الاتيكيت، والتغذية السليمة، والقيادة النسوية الجوانب الصحية للفتيات، وريادة الأعمال ،والحقوق القانونية و الرياضة والمشاركة في الحياة السياسية.

الجدير بالذكر أن فعاليات مبادرة صيف شبابنا بادارة شباب قلين ضمت لقاء تعريفي لبرنامج ريحانة ،دوره تدريبية في الاسعافات الاوليه ،مسابقه لحفظ القرآن الكريم للنشء ،ندوة عن مواجهة الأزمات والكوارث بمشاركة أعضاء فرق الجوالة،ندوه عن مخاطر الإدمان، وختام المهرجان الرياضي في خماسي كرة القدم ،وجاء ذلك بحضور مصطفى غريب، وكيل المديريه للشباب ،وصبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب،وباسم سعيد، منسق أندية التطوع بالمديرية.