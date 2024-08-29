سكرتير مساعد كفر الشيخ يقود حملة تموينية على المخابز

كفر الشيخ- محمد سليمان

قاد اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، حملة تموينية على 10 مخابز بقريتي إسحاقة وقراجة، ومدينتي كفرالشيخ ومسير، أسفرت عن تحرير 9 محاضر مخالفات تموينية متنوعة ما بين «نقص وزن، ومواصفات، وذلك بحضور المحاسب عبد الفتاح جابر، مدير مديرية التموين بكفر الشيخ.

‏جاء تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، بتكثيف الحملات التفتيشية والتموينية على المخابز والأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت ومحلات الجزارة، للتأكد من جودة إنتاج رغيف الخبز والالتزام بالوزن المقرر والمواصفات المحددة، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أكد محافظ كفرالشيخ، استمرار الحملات التموينية على المخابز بمدن وقري المحافظة بشكل يومي، بهدف تحقيق رضاء الأهالى عن جودة ومواصفات رغيف الخبز المدعم، منوهًا إلى تلبية احتياجات المواطنين، مؤكدًا على أهمية التواصل المستمر مع المواطنين، والعمل على حل مشاكلهم وتلبية إحتياجاتهم وتقديم أوجه الدعم لهم، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم فى جميع قطاعات المحافظة.

كلف محافظ كفرالشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وفرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، وذلك فى إطار جهود الدولة لحصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة.

شدد محافظ كفر الشيخ، على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الإستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.