زيارة ميدانية لـ«Jica» لأسواق سوهاج مع المزارعين المشاركين بالمشروع.. صور

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الزراعة بسوهاج، أنه تم تنظيم زيارة ميدانية لمشروع التعاون الفنى بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وهيئة التعاون الدولى اليابانية "Jica"، تحت مسمى "تحسين الزراعة الموجهة نحو السوق لصغار المزارعين" فى محافظة سوهاج.

جاء المشروع بتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزير الزراعة علاء فاروق، وتوجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، وبإشراف المهندس عابدين على محمد، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج.

ويهدف المشروع، الذى سوف يبدأ تنفيذه فى سوهاج خلال شهر أكتوبر 2024 ويستمر حتى أكتوبر 2027، يهدف إلى زيادة دخل صغار المزارعين من خلال تقديم الدعم الفنى ومساعدة المزارعين فى دراسة متطلبات السوق المحلية، ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع التعاونيات الزراعية بالمحافظة، بهدف خلق فكر إنتاجى متماشى مع احتياجات السوق، مما يساهم فى تحقيق كفاءة إنتاجية عالية وزيادة الإيرادات للمزارعين، وبالتالى تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة.

وفى هذا السياق، تم تنظيم زيارة إلى سوق الجملة بغرب سوهاج بحضور فريق عمل المشروع من مديرية الزراعة بسوهاج هدفت الزيارة إلى دراسة اتجاهات السوق المحلية، والتعرف على متطلبات السلع الزراعية وأسعارها، وطريقة تعامل التجار والشوادر مع المزارعين، وذلك بهدف تعزيز التواصل بين المزارعين المشاركين فى المشروع والأسواق المحلية، بما يخدم أهداف المشروع الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة فى المجتمعات الريفية بسوهاج.

القائمين على المشروع



المشاركون فى المشروع



تفقد الأسواق