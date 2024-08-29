زراعة 150 شتلة من الأشجار المثمرة واختبار 82 أميا بقرية كوم الشقاف بحوش عيسى

انطلقت اليوم قافلة تنموية شاملة بقرية كوم الشقاف بحوش عيسى، اليوم الخميس بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، تحت رعاية الدكتورإلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، والدكتورة منى مبروك، قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تضمنت القافلة مشاركة فعالة لكليات (التمريض، العلوم، طب الأسنان، الطب البيطري، الزراعة، التربية) بإشراف السادة عمداء الكليات ووكلاء خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واستمرارا لحرص جامعة دمنهور على المشاركة في المبادرة الرئاسية 100مليون شجرة للمساهمة في الحد من مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، وزيادة رقعة المساحات الخضراء، تم زراعة 150 شتلة من الأشجار المثمرة التي وفرتها الجامعة تنوعت مابين ( ليمون، زيتون، يوسفي، جوافة، رمان) ، مما قوبل باستحسان و فرحة عارمة من الأهالي الذين شاركوا في زراعة تلك الأشجار.



من جانبها قامت"القافلة الصحية" بإشراف الدكتورعبير عبد الفتاح – وكيل كلية التمريض بعمل مسح صحي بقياس ضغط الدم واكتشاف مرض السكري لـ 110 مواطن، وإعطاء تثقيف صحي لــ 60 سيدة عن سرطان الثدي وطرق اكتشافه وتعليمهم كيفية الفحص الذاتي للثدي باستخدام صور توضيحية، و كذا تثقيف صحي لـ 60 سيدةعن قضية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة وكيفية استخدامها وشرح لأهم المميزات والعيوب عن كل وسيلة، و40 سيدة عن رعاية الأم الحامل والطفل وجدول تطعيمات الطفل وأهمية الرضاعة الطبيعية، وأيضا تثقيف صحي عن الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والإلتهاب الكبدي الوبائي فيروس سي لـ 60 مواطن، بالإضافة إلى تثقيف صحي لـ 60 مواطن عن نمط الحياة الصحي والإقلاع عن التدخين ومكافحة التعاطي وعلاج الإدمان.

هذا وقد تم تدريب 50 مواطن بالقرية على الإسعافات الأولية، وشرح حالات الاختناق والجروح والكسور والحروق وكيفية التعامل معها .

وبإشراف الدكتور عبد الفتاح البلتاجي– وكيل كلية العلوم تم إجراء التحاليل الطبية اللازمة لما يقرب من 100 مواطن مجانًا، حيث قام أعضاء القافلة بإجراء تحاليل" صورة دم كاملة،سكر، دهون ثلاثية، وظائف الكبد والكلى،تحليل للفيروسات".

بينما قام أعضاء القافلة التوعوية لكلية طب الأسنان بإشراف الأستاذ الدكتور/أحمد شوكت – قائم بعمل عميد الكلية بتوعية المواطنين والأطفال بكيفية الحفاظ على صحة الأسنان ونظافتها، وطرق الوقاية من التسوس وأهمية نظافة الفم أثناء المدرسة والحفاظ على اللثة.

وتمثلت مشاركة "القافلة البيطرية"بإشراف الدكتور شريف زكريا – وكيل كلية الطب البيطري في توقيع الكشف البيطري على 190 حالة من الأبقار والجاموس في تخصص الباطنة، و120أمراض معدية،و 150تناسليات، و825 من الأغنام والدواب، و150 من الطيور، وتم تقديم العلاج اللازم لهم، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف البيطري عن الأمراض المشتركة وطرق الوقاية.



وبإشراف الدكتورة إيمان العرجاوي – وكيل كلية الزراعة قدمت"القافلة الزراعية"التوعية والإرشاد الزراعي، وتم زيارة الحقول وتشخيص الإصابات المرضية لـ 22 حالة في المحاصيل الحقلية كالأرز والذرة والفول السوداني، ومحاصيل الخضر والبطاطس والفاصوليا والبطاطا وأشجار الليمون، وتم توزيع 4 عبوات مبيد حيوي، 3عبوات أحماض أمينية ،3 عبوات عناصر صغرى، عبوة معالج ملوحة ،7 نشرات توعوية للزراعات المختلفة، كما تم إعداد 5 برامج تسميد وتغذية للزراعات الحقلية ومحاصيل الخضر المختلفة، والتوعية بطرق الزراعة والعناية بشتلات الفاكهة المختلفة التي تم زراعتها بالقافلة.

وانطلاقا من دور الجامعة التوعوي ونشر ثقافة لا للأمية قامت "القافلة التوعوية التثقيفية" بكلية التربية بإشراف الأستاذ الدكتورة / أمل مهران – قائم بعمل عميد الكلية بالتوعية ونشر ثقافة" لا للأمية "، وتسهيل عقد امتحانات الأميين بالقرية، حيث تم اختبار 82 أمي بحضور وليد برغش – مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالبحيرة، وهالة صنيدق – منسق محو الأمية بالكلية.



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