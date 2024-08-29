رئيس منطقة مطروح الأزهرية يشهد فعاليات النشاط الكشفى بإدارة الحمام التعليمية

مطروح – حسن مشالي

شهد الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الخميس، فعاليات النشاط الكشفي، لطلاب وطالبات مراكز الأنشطة الصيفية، بإدارة الحمام التعليمية، تحت شعار "بداية جديدة لخدمة الإنسانية"، وذلك فى إطار مشاركة منطقة مطروح الأزهرية فى المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأكد الشيخ عبد العظيم سالم، خلال اللقاء بالمعسكر الكشفي، على أهمية خدمة المجتمع في الحركة الكشفية لأن أساسها «خدمة الآخرين»، وهذا يعود إيجابا على المشاركين وعلى المجتمع بالنفع والفائدة، واكتساب الوعي باحتياجات المجتمع، مشيراً إلى المجالات التى يمكن من خلالها الإسهام في خدمة وتنمية المجتمع ومنها المجال الصحي، والمجال البيئي، والمجال الدينى، والمجال الرياضي، والمجال الاقتصادى، والمجال الإنسانى، والمجال الاجتماعي، والمجال الثقافي.

وفي نهاية اللقاء أوصى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، بضرورة الاستفادة من تلك المبادرة لتعزيز الوعي والفكر والثقافة، لدى طلاب الأزهر الشريف، لبناء أجيال واعية قادرة على مواجهة التحديات.